Правительство России выделит субсидии производителям спортивного оборудования и инвентаря

В России запускают новый инструмент поддержки производителей спортивного инвентаря и оборудования. Им субсидируют затраты на создание или производство пилотной партии продукции, а также ее направление для проведения испытаний и обеспечения возможности запуска в серийное производство. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн рублей. В федеральном бюджете на финансирование этой меры поддержки в 2023 - 2025 годы предусмотрено 914,5 млн рублей, в том числе 301 млн рублей – на 2023 год. Субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования запускается в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

Ранее «Башинформ» сообщал о производстве спортивной одежды в Башкирии и открытии первого магазина бренда ZASPORT.