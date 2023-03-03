Инвесторам предлагают площадки под сельхозпроизводство в Аскинском районе Башкирии

В Башкирии инвесторам представили очередные свободные площадки, подходящие для развития сельскохозяйственного производства. Три земельных участка общей площадью 75 га расположены в Аскинском районе, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Предполагается, что на представленных площадках инвесторы могут выращивать различные сельскохозяйственные культуры, в дальнейшем поставляя продукцию потребителям из Башкирии и других регионов. Кроме того, один из участков подходит под размещение объекта придорожного сервиса. Каждый участок обеспечен возможностью подключения к сетям электро- и газоснабжения, они находятся в непосредственной близости к населенным пунктам. Площадки готовы к осуществлению деятельности без дополнительного выравнивания рельефа. Для наиболее комфортного знакомства с представленными инвестиционными площадками инвесторам доступен виртуальный тур.

Ранее «Башинформ» сообщал о росте объемов инвестиций на потребительском рынке Башкирии.