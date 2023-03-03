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Вчера, 18:25

Белорусские шины будут производить из башкирского каучука

сайт правительства Башкирии
Фото:сайт правительства Башкирии

Нефтехимический завод из Башкирии поставил первую партию каучука на белорусское предприятие  «Белшина», сообщили «Башинформу» в республиканском правительстве.

С белорусским шинным гигантом предприятие из Стерлитамака заключило договор на поставку 23 тысяч тонн синтетического каучука марки СКИ-3. В непростой конкурентной борьбе за победу в тендере обошло крупнейших производителей нефтехимической продукции.

«Стерлитамакский нефтехимический завод активно пользуется нашими мерами поддержки. Так, на реализацию проекта по техническому перевооружению линии выделения и сушки каучука компания получила льготный заем в размере 525 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых по программе «Комплектующие изделия» от фонда развития промышленности. Реализация проекта позволит полностью автоматизировать процессы упаковки готовой продукции с использованием робототехники, еще больше конкурировать на рынке и дополнить список потребителей, в том числе зарубежных», — заявил вице-премьер правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. 

Каждый месяц планируется отгружать белорусскому партнеру от 1300 до 2000 тонн каучука. Первая поставка в объеме 1300 тонн уже сделана, добавили в пресс-службе правительства. 

 

Автор:Галина Бахшиева
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