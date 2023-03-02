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Вчера, 19:53

В Башкирии в 2023 году отремонтируют 5 мостов

В 2023 году в Башкортостане будут отремонтированы и введены в эксплуатацию пять мостов с общей протяженностью 802 погонных метра.

«В перечень объектов, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году, вошли мосты, расположенные на автодорогах регионального и межмуниципального значений через реки: Усень, Белая, Сим, Камаелга и Юрюзань. Всего на эти цели предусмотрено финансирование в размере 9,6 млрд рублей», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

Одним из ключевых объектов является мост через реку Белая в Гафурийском районе на 36-м километре автодороги Толбазы - Красноусольский, его протяженность — 406 метра. Ремонт ведется с 2021 года, мостовики завершили работы по правой полосе проезжей части. По левой — произвели разборку старого покрытия, замену плит проезжей части, укрепление конусов.

В рамках нацпроекта планируется ремонт еще 5 объектов с вводом в 2024 году. Их общая протяженность составит 376 погонных метров.

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