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Вчера, 16:14

В Башкирии февральские счета за центральное отопление будут на 13% меньше январских

Компания «БашРТС» завершила формирование начислений за теплоресурсы по итогам февраля 2023 года. Средняя сумма начислений за отопление в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) оказалась ниже на 13% значений прошлого месяца. В домах без ОДПУ ТЭ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом РБ по тарифам. Они будут равномерными в течение всего отопительного периода (восемь месяцев).

В связи с предстоящим весенним потеплением суммы в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ ТЭ), а в летний период и вовсе будут нулевыми – такова особенность схемы оплаты за отопление «по факту».

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