Правительство Башкирии реализует федеральные меры поддержки экономики и социальной сферы

На заседании правительства РБ премьер-министр Андрей Назаров рассказал о новых федеральных мерах поддержки экономики и социальной сферы и дал ряд поручений профильным министерствам, сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, правительство России дополнительно выделило на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции 2 млрд рублей, планируется увеличить объем таких перевозок на 1 млн тонн. Минсельхозу Башкирии поручено довести сведения об этой федеральной мере поддержки до сельхозтоваропроизводителей.

Свыше 7 млрд рублей планируется выделить на развитие и расширение количества участников молодежной туристической программы «Больше, чем путешествие». Это позволит выдать свыше 62 тысяч туристических сертификатов победителям конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей». Министерству предпринимательства и туризма поручено детально изучить эту федеральную новацию и внести предложения по включению республиканских туристических маршрутов в молодежную туристическую программу.

В рамках объявленного в России Года педагога и наставника минобрнауки Башкирии поручено обеспечить максимальное участие представителей республики в основных федеральных мероприятиях, а также внести предложения по созданию в регионе новых образовательно-производственных кластеров. Ранее «Башинформ» сообщал о создании в Башкирии трех образовательных кластеров в сфере промышленности.

Также по поручению президента страны запущена специальная программа льготного кредитования. Ее участниками могут стать предприятия, производящие приоритетную промышленную продукцию, наименования которой ранее уже были утверждены отдельным перечнем. Министерству промышленности, энергетики и инноваций поручено обеспечить участие в программе заинтересованных предприятий и организаций республики.