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Вчера, 20:09

На площадке ОЭЗ «Алга» в Башкирии запустят производство синтетических высших жирных спиртов

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

На площадке ОЭЗ «Алга» в Стерлитамакском районе Башкирии планируют построить завод по производству синтетических высших жирных спиртов стоимостью более 21 млрд рублей. Договоренность об этом была достигнута еще в декабре 2021 года на «Инвестчасе» у Главы республики.

Сегодня Радий Хабиров провёл рабочую встречу с инвестором — руководством АО «Фарус». Объём вложений превышает 21 млрд рублей.

Председатель правления компании Линар Фаттахов доложил руководителю региона о ходе работ. 

«Проект, действительно, важный, он имеет статус приоритетного для страны. Он мог быть реализован в Оренбургской области или в Татарстане, где проходит этиленопровод. Но наша компания выбрала именно Башкортостан как наиболее привлекательную для инвестиций территорию, — поблагодарил он Главу республики за поддержку. — К концу 2025 года мы должны запустить завод. Мощность производства — 48 тысяч тонн высших жирных спиртов в год. Предприятие будет выпускать ещё ряд дефицитных для России продуктов, например, триэтилалюминий».

Линейка продукции нового производства позволит заместить зарубежные аналоги компонентов для производства средств личной гигиены, топливных присадок, лакокрасочных материалов, пластификатов, пестицидов и удобрений.

Начать строительство инвестор планирует в октябре 2023 года, а первую партию синтетических высших жирных спиртов выпустить в 2025 году. Новое высокотехнологичное производство уникально для нашей страны, а по уровню технологии не имеет аналогов в мире. Оно обеспечит работой 400 человек. В рамках проекта уже начали набор специалистов в Уфе и Салавате.

По информации пресс-службы Главы РБ, инвестпроект также получил поддержку на федеральном уровне. Министерство промышленности и торговли России включило проект в перечень приоритетных по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. Его сформировали в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

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