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Вчера, 18:32

Глава Башкирии подписал указ о социальной выплате медработникам до 14,5 тысячи рублей

Врачи и медицинские работники в Башкирии в 2023 году будут получать специальные социальные выплаты в размере от 4,5 до 14,5 тысячи рублей ежемесячно. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров. 

«Производить ежемесячно с 1 января по 31 декабря 2023 года специальные социальные выплаты за счет средств бюджета РБ медицинским работникам (за исключением случаев внутреннего и внешнего совместительства), оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая их диспансерное наблюдение по основному заболеванию», — говорится в указе.

Как следует из текста документа, медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады скорой помощи и младшему медперсоналу этих структур назначено по 4500 рублей, специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, или ведущим диспансерное наблюдение жителей — 6500 рублей, фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад — 7000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что объем финансирования выплат из бюджета Башкирии составит 302,98 млн руб. ежегодно.

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