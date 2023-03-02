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Вчера, 22:21

Банк России готовит к выпуску новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Банк России планирует уже летом 2023 года презентовать модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей. Зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов заявил об этом на ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором.

«В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1000 рублей, банкноту в 5000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, будут иметь усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на тысячной купюре могут появиться Нижегородский кремль, здание госбанка или памятник Максиму Горькому, а на пятитысячной — панорамный вид Екатеринбурга.

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