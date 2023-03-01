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Сегодня, 13:12

За 2022 год товарооборот между Башкирией и ОАЭ вырос втрое

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Башкирии и Объединенных Арабских Эмиратов увеличился в 3 раза в сравнении с 2021 годом. При этом экспорт вырос в 3,4 раза и составил 94,1% от общего объема внешнеторгового оборота, импорт вырос вдвое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Существенный рост взаимного товарооборота говорит о наличии солидной базы для развития долгосрочного и взаимовыгодного торгового сотрудничества Башкирии с Объединенными Арабскими Эмиратами, предприятия республики заинтересованы в экспорте своей продукции в ОАЭ. Среди них, например ООО «БАСВУЛ» (производство утеплителя), ООО «Реседа» (производство косметической продукции), ООО «Уфимский торговый дом» (производство продовольственной продукции) и ООО НПФ «Пакер» (нефтегазовая промышленность). Прорабатывается бизнес-миссия в ОАЭ, она запланирована на 24-25 сентября 2023 года.

В ОАЭ созданы благоприятные условия для торгово-экономической деятельности, для организации производственных процессов, релокации бизнеса. Российские компании, предприниматели проявляют все больший интерес к данной стране. Предприниматели Башкирии могут оперативно получать экспертную информацию о возможностях внешнеэкономического сотрудничества в рамках мероприятия «Час с Торгпредом», которые проводятся с 2020 года.  Данный проект вошел в перечень лучших региональных практик по рейтингу АО «Российский экспортный центр».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в ОАЭ открылись магазины башкирского меда.

Автор:Роман Якимчук
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