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Сегодня, 17:46

В Уфе утверждены сроки проведения общегородских субботников и месячников по озеленению и очистке

адмнистрация Уфы
Фото:адмнистрация Уфы

Согласно постановлению администрации Уфы, месячники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории пройдут весной в период с 3 апреля по 14 мая, а осенью - с 11 сентября по 15 октября 2023 года. Общегородские субботники пройдут 8 апреля, 15 апреля, 13 мая, 23 сентября и 30 сентября.

Муниципальным службам предписывается обеспечить выделение необходимой техники для санитарной очистки и вывоза мусора с территорий районов на городской полигон твердых коммунальных отходов в районе поселка Новые Черкассы.

Руководителям ООО «БашРТС», МУП «Уфимские инженерные сети», ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго», ГУП РБ «Уфаводоканал», филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и других организаций, выполняющих земляные работы, предписывается завершить 100% восстановление благоустройства, нарушенного в осенне-зимний период, в срок до 1 мая 2023 года. Работы, проводимые в летне-осенний период, должны быть завершены до 10 октября.

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