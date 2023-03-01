В Башкирии в рамках программ подключения к газоснабжению газ доведен до границ 30 тысяч домовладений

Реализуемая в Башкирии программа газификации позволяет обеспечить газом ранее негазифицированные населенные пункты. Программа догазификации предполагает подключение домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. Газ доводится до границ земельных участков заявителей без взимания платы с граждан. Реализация программы началась с 2021 года. Жители газифицированных населенных пунктов могут подать заявки удобным им способом.

«На данный момент мы приняли более 35 тысяч заявок, газ доведен до границ 30 тысяч домовладений, 21 тысяча семей уже пользуются газом, - рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов на брифинге телеканала БСТ. - Всего в программу догазификации республики вошли 1428 населенных пунктов, уже построено 2,7 тысячи новых газораспределительных сетей».

В рамках программы газификации 164 населенных пунктов Башкирии до 2025 года планируется подключить к газу 25 тысяч домовладений и 277 котельных. Для этих целей строится 71 межпоселковый газопровод (протяженность 939 километров) и 164 внутрипоселковых (протяженность 952 км). Стоимость работ составит 20 миллиардов рублей. Программа догазификации будет стоить 14 миллиардов рублей. Она включает в себя строительство 1280 объектов газоснабжения общей протяженностью 2704 км.