В Башкирии в 2022 году количество экспортеров выросло на 28% - минВЭС

В 2022 году количество башкирских компаний-экспортеров выросло на 28% к году, сообщили в минВЭС РБ. Это 1273 предприятия: 91 - крупный бизнес, 1182 - малый и средний (93%).

С помощью Центра поддержки экспорта РБ малые и средние компании заключили 800 контрактов на $500 млн с контрагентами из более чем 50 cтран.

В минВЭС отметили результаты «Экспортного форсажа» — за четыре года акселерационная программа обучила 137 предприятий.

Ведомство инициировало адаптацию франшиз башкирских компаний. В 2022 году были созданы две казахстанские франшизы - от «Пышки» и «Кормим правильно». В текущем году прорабатывается франшиза «Башкирских пасек» в ОАЭ.

Еще одна немаловажная экспортная поддержка — выход на международные маркетплейсы. По данным минВЭС, в прошлом году было создано 64 аккаунта 56 республиканских компаний, которые выставили 744 товара и получили выручку на $2,9 млн.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году экспорт башкирских компаний вырос на 10%, импорт - на 12% к году. Более 65% экспорта составили несырьевые неэнергетические товары (+6,7%).