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Сегодня, 13:10

В 2023 году социальным предпринимателям Башкирии выделят гранты на 209 миллионов рублей

телеграм-канал Андрея Назарова
Фото:телеграм-канал Андрея Назарова

По итогам прошлого года в реестр социальных предприятий России вошли 404 компании Башкирии. По этому показателю республика на втором месте в стране. За год количество социальных предпринимателей в Башкирии выросло на 19,5%. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Он назвал социальное предпринимательство уникальным форматом, ведь такие компании решают социальные задачи, помогая обществу и государству.

«Работа социальных предпринимателей крайне важна, и наша задача — помочь им выстроить устойчивый бизнес. На это направлены меры господдержки. Социальные предприниматели, вошедшие в федеральный реестр, могут получить грант до 500 000 рублей на реализацию своих проектов. В 2022 году их обладателями стали 147 социальных предпринимателей республики, общая сумма грантов составила 71,4 млн рублей», - написал Андрей Назаров.

Он отметил, что в 2023 году поддержка социального предпринимательства в республике будет продолжена. На гранты для них запланировано более 209 млн рублей.

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