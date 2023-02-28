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Вчера, 19:32

Программа газификации 25 тысяч домовладений Башкирии обойдется в 20 миллиардов рублей

соцсети
Фото:соцсети

По программе газификации и развития газоснабжения на 2021–2025 годы в Башкирии ведется активная работа по обеспечению населения голубым топливом. Работы идут по двум направлениям — газификации населенных пунктов, где голубого топлива не было вообще, и догазификации домовладений 1428 населенных пунктов, уже имеющих газопроводы. Такие данные были озвучены на тематическом брифинге телеканала БСТ.

В рамках программы газификации 164 населенных пунктов до 2025 года планируется подключить к газу 25 тысяч домовладений и 277 котельных. Для этих целей строится 71 межпоселковый газопровод (протяженность 939 километров) и 164 внутрипоселковых (протяженность 952 км). Стоимость работ составит 20 миллиардов рублей. Программа догазификации будет стоить 14 миллиардов рублей. Она включает в себя строительство 1280 объектов газоснабжения общей протяженностью 2704 км.

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