Программа газификации 25 тысяч домовладений Башкирии обойдется в 20 миллиардов рублей

По программе газификации и развития газоснабжения на 2021–2025 годы в Башкирии ведется активная работа по обеспечению населения голубым топливом. Работы идут по двум направлениям — газификации населенных пунктов, где голубого топлива не было вообще, и догазификации домовладений 1428 населенных пунктов, уже имеющих газопроводы. Такие данные были озвучены на тематическом брифинге телеканала БСТ.

В рамках программы газификации 164 населенных пунктов до 2025 года планируется подключить к газу 25 тысяч домовладений и 277 котельных. Для этих целей строится 71 межпоселковый газопровод (протяженность 939 километров) и 164 внутрипоселковых (протяженность 952 км). Стоимость работ составит 20 миллиардов рублей. Программа догазификации будет стоить 14 миллиардов рублей. Она включает в себя строительство 1280 объектов газоснабжения общей протяженностью 2704 км.