«Башнефть» вложила 6,6 млрд рублей в природоохранные проекты

В 2022 году компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 млрд рублей.

Средства направлены на снижение нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов, сообщили в компании.

В Уфе, где сосредоточен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы «Башнефти», за год удалось на 6% снизить воздействие на атмосферный воздух.

В основном регионе добычи – Республике Башкортостан — полезное использование попутного нефтяного газа обеспечено на уровне 96,15%. Как подчеркивают отраслевые специалисты, этот показатель – один из лучших в стране.