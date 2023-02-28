«Башнефть» вложила 6,6 млрд рублей в природоохранные проекты

В 2022 году компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») инвестировала в природоохранные проекты более 6,6 млрд рублей.
Средства направлены на снижение нагрузки на атмосферный воздух, безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов, сообщили в компании.
В Уфе, где сосредоточен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы «Башнефти», за год удалось на 6% снизить воздействие на атмосферный воздух.
В основном регионе добычи – Республике Башкортостан — полезное использование попутного нефтяного газа обеспечено на уровне 96,15%. Как подчеркивают отраслевые специалисты, этот показатель – один из лучших в стране.
Защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов – еще одно значимое направление в природоохранной деятельности «Башнефти». В 2022 году нефтяники выпустили более 587 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.
На территории республики работники «Башнефти» со своими семьями высадили 34 тыс. саженцев деревьев на площади более 8 га. Более 700 тыс. саженцев хвойных пород на площади более 177 га высажено в Башкирии и ХМАО.