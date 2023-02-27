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Вчера, 16:00

В МЗИО Башкирии рассказали, как льготники обеспечиваются земельными участками

По данным минземимущества РБ, в 2022 году льготникам — многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом, предоставлено 69 918 земельных участков и 1250 сертификатов на получение 250 тыс. руб. вместо земли.

«Выделение земельных участков льготным категориям граждан является самым остросоциальным вопросом нашего ведомства. Общая обеспеченность землей и сертификатами составляет 77% от общего числа поставленных на учет семей», — отметила глава МЗИО Наталья Полянская на оперативном совещании правительства.

Обеспеченность выросла с 73% в 2020-м (67 029 участков) и 74% в 2021-м (68 707).

С ноября 2020 года правительство Башкирии приняло решение предоставлять по выбору льготника вместо земли — денежную выплату. Эта мера стала очень востребованной в городах, где земель, обеспеченных инженерной инфраструктурой, уже не осталось. Средства сертификата можно использовать на строительство дома, покупку земли, на погашение ипотечного кредита.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году сертификаты начали выдавать поэтапно, исходя из даты постановки на учет. В 2022 году свидетельство выдавалось семьям, вставшим на учет до 31 декабря 2016 года.

Всего за два года предоставлено 2 028 сертификатов, из них 1 722 — многодетным семьям, 306 — семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. В 2020 году было выдано 200, в 2021 году — 598 сертификатов.

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