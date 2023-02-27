В Башкирии заработало производство пчелиного воска, запущенное с господдержкой

О появлении в республике нового производства сообщил в своих соцсетях Глава Башкирии.

«Компания «Урал» в Уфимском районе начала выпуск гранул пчелиного воска. Эта продукция востребована в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве. Из такого воска, например, делают оболочки для таблеток, им покрывают фрукты, чтобы они дольше хранились», - рассказал Радий Хабиров.

При полной загрузке предприятие сможет выпускать до 500 кг гранул воска в час — 30-50 тонн в месяц. Продукция предприятия станет сырьем для пчеловодческих хозяйств.

Новую производственную линию компания открыла с помощью господдержки, получив в 2021 году льготный заём из ФРП в объеме 13 млн рублей.