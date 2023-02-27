В Башкирии задолженность по аренде земли составляет 3,5 миллиарда рублей

В Башкирии в 2022 году задолженность по аренде земли выросла до 3,5 млрд рублей, из них 1,13 млрд руб. взыскать невозможно. Об этом сообщила глава МЗИО Башкирии Наталья Полянская.

В 2020-м задолженность по аренде земли составляла 3,04 млрд руб., в 2021-м — 2,93 млрд руб. (сумма «невозврата» не менялась — 740 млн руб.). В основном это касается муниципальных земель.

Долг бизнеса и физлиц по государственным землям в 2022 году составил 128,5 млн руб. Этот показатель более чем в два раза вырос в период пандемии. Если в 2020 году задолженность составляла 56,2 млн руб., в 2021 — почти 125 млн руб.

В результате претензионно-исковой работы удалось добавить с бюджета порядка 397 млн руб. Всего МЗИО направило более 12 тыс. претензий на сумму 1,76 млрд руб.

Долг в размере 70,7 млн руб. списан по итогам работы муниципальных комиссий, сообщила Наталья Полянская.

Среди задач на 2023 год намечено снижение задолженности по аренде земельных участков на 20%, это очень амбициозная задача, отметила министр.

«В целом год неплохо отработали. Важнейшее достижение — цифровизация услуг. Мы начинали с уровня "первобытного", иначе не назову — было 26 случаев электронного обращения. А четыре года спустя — сотни тысяч обращений через сервисы. И, конечно, в этот непростой 2023 год мы ждем поступлений в бюджет, что-то мне подсказывает, что у нас еще есть резервы, что где-то мы недополучаем деньги, надо с этим работать», — прокомментировал Глава республики Радий Хабиров.