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Вчера, 17:04

В Башкирии в ЕГРН внесено 97,5% данных о границах муниципалитетов и регионов

Росреестр по РБ
Фото:Росреестр по РБ

В Башкирии в ЕГРН внесено 97,5% данных о границах муниципалитетов внутри республики и административных границах с соседними пятью регионами. 

Всего Башкирия граничит с шестью регионами: Пермским краем (протяженность границ – 438 км), Челябинской (1447,7 км), Оренбургской (1237,9 км) и Свердловской (172,5 км) областями, республиками Татарстан (498,8 км) и Удмуртия (416 км). Общая протяженность границ республики – порядка 4 211 км. 

В Башкирии насчитывается 895 муниципальных образований, из них границы уточнены уже у 873. 

Как сообщалось ранее, республика включена в число 20 пилотных субъектов РФ для реализации Национальной системы пространственных данных. Ее создание инициировано президентом России. К 2030 году в стране планируется создать единую цифровую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу (ЕЭКО).

Как поясняли Башинформу в Росреестре, ЕЭКО позволит заменить зарубежные картографические подложки в рамках импортозамещения геоинформационных технологий и повысить качество принятия решений по государственному кадастровому учету.

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