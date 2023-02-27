На льготные кредиты производителям приоритетной промышленной продукции выделят миллиард рублей

По поручению президента РФ правительство запускает специальную программу льготного кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной промышленной продукции. На эти цели из федерального бюджета, согласно распоряжению правительства, будет направлен 1 млрд рублей.

Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница будет компенсироваться банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. Максимальный размер кредита – 100 млрд рублей. Объём софинансирования по каждому инвестиционному проекту должен составлять не менее 20% его общей стоимости.

Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой можно будет взять льготный кредит, будет утверждён минпромторгом по решению специальной межведомственной комиссии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что объемы кредитов малому и среднему бизнесу в Башкирии в 2022 году выросли на 42%.