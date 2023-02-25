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Сегодня, 09:47

В Башкирии реализуют мероприятия по снижению напряженности на рынке труда

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Постановлением правительства Башкирии определены дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в 2023 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В  документе установлены следующие целевые показатели: количество трудоустроенных на общественные работы  из числа зарегистрированных в службах занятости – 1200 человек,  трудоустроенных на временные работы (из числа находящихся под риском увольнения) – 15 тыс. человек, еще 750 человек из находящихся под риском высвобождения должны получить дополнительное профессиональное образование.

Финансирование госпрограммы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в РБ» в 2023 году составит свыше 4,2 млрд рублей, в том числе более 1 млрд из республиканского бюджета и 3,2 млрд из федерального.

В числе запланированных мероприятий – ярмарки вакансий, информирование о ситуации на рынке труда, профессиональное обучение, организация временных работ, социальная поддержка безработных граждан.

Как ранее сообщал «Башинформ», безработица в Башкирии продолжает снижаться, обновляя исторические минимумы.

Автор:Роман Якимчук
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