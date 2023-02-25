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Вчера, 13:21

Госсобрание Башкирии приняло закон о семейном бизнесе

Депутаты Госсобрания РБ приняли в окончательном чтении проект закона «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Согласно закону,  республиканские органы государственной власти смогут оказывать поддержку семейным предприятиям в случае их соответствия одному или нескольким условиям: участники хозяйственного общества (товарищества, партнерства) – члены одной семьи – суммарно владеют более чем 50 % долей и один член семьи является единоличным исполнительным органом юрлица, не менее 50 % членов производственного (потребительского) кооператива, КФХ относятся к членам одной семьи; не менее 50 % работников ИП, работающие у предпринимателя по основному месту работы, относятся к членам его семьи.

Закон направлен на подпись Главе Республики Башкортостан. Он вступит в силу в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия станет первым российским регионом, принявшим подобный отдельный закон. В ряде регионов, где действуют  аналогичные нормы, они  включены в законы о поддержке предпринимателей в целом.

Автор:Роман Якимчук
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