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Вчера, 23:04

Жители Башкирии могут передавать показания квартирных счетчиков через ГИС ЖКХ

Для передачи показаний приборов учёта коммунальных ресурсов необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах и подключённый номер лицевого счёта в личном кабинете ГИС ЖКХ.

Чтобы передать показания нужно войти в личный кабинет и на главной странице личного кабинета нажать на гиперссылку «Передать показания приборов учёта» или на кнопку «Внести показания» в окне «Жилые помещения». Далее в открывшейся странице «Внесение текущих показаний по приборам учёта» укажите показания ИПУ и дату их снятия. После нажатия кнопки «Сохранить» для подтверждения внесения показаний произойдет их передача.

ГИС ЖКХ – это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участников рынка. Через него жители страны могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней.

Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

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