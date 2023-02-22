В Башкирии объявлен конкурс инновационных проектов, направленных на развитие региона

Венчурный фонд Башкирии и республиканское министерство промышленности, энергетики и инноваций объявили о приеме заявок на конкурс инновационных проектов, ориентированных на экономическое, научно-техническое и инновационное развитие региона. Участвовать в нем могут авторские коллективы вузов, научных организаций и предприятий, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Конкурс инновационных проектов пройдет в три этапа. До 31 марта 2023 года необходимо подать заявку на участие через сайт Венчурного фонда РБ, электронную почту [email protected], или в офисе фонда (Уфа, ул. Коммунистическая, 80, кабинет 316). Второй этап включает подготовку пакета документов для получения грантовой поддержки от Фонда содействия инновациям или фонда «Сколково». Третий этап заключается в совместном финансировании проекта Венчурным фондом и фондом, предоставившим грантовую поддержку.

Проекты, прошедшие все экспертизы, получат финансовую поддержку в виде инвестиций в уставной капитал, работу с усовершенствованным продуктом и готовую стратегию для продвижения на глобальном рынке. Дополнительная информация по телефонам: 8-917-780-34-21 и 8-927-920-24-78.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что в Башкирии студентам вузов помогут реализовать их инновационные проекты.