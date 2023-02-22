Для защиты дорог от повреждений в Башкирии ограничат проезд большегрузного транспорта

С 1 апреля по 30 апреля 2023 года включительно на территории Башкирии планируется введение временного ограничения движения большегрузных транспортных средств. Согласно проекту постановления правительства РБ в весенний период движение по автодорогам тяжеловесных транспортных средств будет идти в соответствии с установленными нагрузками: для дорог регионального значения – 10 тонн, для дорог межмуниципального значения – 6 тонн.

Ограничение традиционно устанавливается с целью защиты дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы. Движение транспортных средств с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет возможно при получении спецразрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда. Размер оплаты зависит от веса перевозимого груза и протяженности маршрута.