В праздничные выходные в городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В праздничные выходные, 23, 24, 25 и 26 февраля, в городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. По информации регионального минторга, торговля фермерской продукцией будет развернута на 41 площадке, 4 из которых — в Уфе. Местные жители смогут приобрести натуральную и свежую молочную, медовую продукцию, мясо, овощи и многое другое напрямую от производителя.

В Уфе 25 и 26 февраля ярмарки будут работать:

— возле парка «Волна» по ул. Ахметова;

— на площади перед Дворцом спорта;

— на площади имени Серго Орджоникидзе;

— на площади перед Дворцом молодежи.

Информация для тех, кто желает принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, размещена по указанной ссылке.