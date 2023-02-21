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Вчера, 13:49

В Башкирии самозанятые смогут пользоваться услугами бизнес-инкубаторов

А также — арендовать их помещения.

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

В правительстве Башкирии обсудили увеличение финансирования двух бизнес-инкубаторов (в Салавате и Сибае), чтобы они могли предоставлять услуги и помещения самозанятым. С недавних пор самозанятые практически сравнялись в правах с малым бизнесом, они могут пользоваться теми же мерами поддержки.

По данным минпредпринимательства РБ, за 14 лет работы инкубаторов их резиденты организовали 2,7 тыс. рабочих мест, а их совокупная выручка составила около 5,37 млрд руб.

На конец 2022 года в республике зарегистрировано порядка 125 тыс. самозанятых — на 63% больше, чем в конце 2021 года.

«На ранней стадии деятельности самозанятые нуждаются в особой поддержке. Изменения в постановление вносятся в связи с ростом обращений самозанятых, которые заинтересованы в получении помещений и услуг бизнес-инкубаторов», - сказал министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Премьер-министр предложил принять постановление в предложенной редакции, сообщили в пресс-службе кабмина.

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