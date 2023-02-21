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Вчера, 15:02

У России есть все возможности для прорыва в экономике - Владимир Путин

Владимир Путин уверен, что у России есть все возможности для прорыва. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Есть выражение «пушки вместо масла». Мы не должны разрушать собственную экономику. У нас есть все, чтобы и безопасность обеспечить, и чтобы обеспечить уверенное развитие страны. Экономический спад был зафиксирован только во втором квартале, а потом мы вышли на подъем. Рынок труда не просел, а стал более комфортным, нежели ранее. До пандемии безработица была 4,7 процента, а сейчас 3,7 — исторический минимум», - добавил российский лидер.

По словам главы государства, сейчас жизненно необходимо изменить структуру нашей экономики.

«Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к условиям. Задача — вывести экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей. Нужно устранить все межведомственные противоречия, всю эту чушь. Все для дела! Все для результата! На это должно быть все нацелено. Научные открытия и технологии — это победа, такая же победа, как и открытый новый детский сад, новая школа. Все это общий успех», - сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия будет выстраивать новые логистические коридоры, развивать внутренние маршруты и выходы в Азию.

Особое внимание государство уделит международному коридору «Север — Юг», «Транссибу», БАМУ, Севморпути. В следующем году не менее 85% федеральных дорог и не менее половины региональных приведут в нормативное состояние.

«Решено продлить скоростную магистраль Москва — Казань до Иркутска, а впоследствии до границы с Монголией и Китаем. Будем развивать коридор "Север — Юг", модернизировать Транссиб и БАМ, развивать Севморпуть», - сказал Путин и добавил, что в течение 10 лет государство планирует инвестировать более четырех триллионов рублей в ЖКХ.

Автор:Азат Гиззатуллин
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