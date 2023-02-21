Более 500 проектов реализуется в 78 регионах России за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов

Более 500 инфраструктурных проектов реализуется в 78 регионах России за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов. Ещё 48 проектов в 21 субъекте страны на общую сумму 12 млрд рублей уже завершены. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«На территории 21 региона России благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов реализовано 48 проектов. В частности, введены в эксплуатацию 15 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 11 – дорожной, 6 – социальной и 5 объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Кроме того, закуплено и поставлено 811 единиц общественного транспорта. Общий объём направленных средств ИБК составил 12,15 млрд рублей», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер сообщил, что объекты инфраструктуры сданы в 12 регионах: Воронежской, Калининградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Свердловская областях, республиках Татарстан, Коми, Северная Осетия – Алания, Чувашской Республике и Алтайском крае. Общественный транспорт закуплен в девяти субъектах: Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кировской, Новгородской, Оренбургской областях, республиках Башкортостан и Калмыкия.

По данным пресс-службы правительства страны, в настоящее время в 78 регионах реализуется ещё 517 проектов на общую сумму 756,85 млрд рублей, финансируемых за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов.

О выделении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов президент России Владимир Путин объявил в апреле 2021 года в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. Общий объём средств ИБК в России на период 2021–2025 годов составляет 1 трлн рублей.