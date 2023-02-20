В Башкирии стартовал марафон инноваций. Первым городом проведения марафона стал Стерлитамак. На факультете математики и информационных технологий филиала Уфимского университета науки и технологий состоялся кадровый форум «День IT-карьеры». Организаторами выступили министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана и региональный центр содействия инновациям.

"Башкортостан один из инновационных регионов России. Более 450 организаций ведут инновационную деятельность. И ведут успешно, в том числе с помощью государства. В 2022 году Фонд содействия инновациям поддержал 126 разработчиков Башкортостана на 349 млн рублей. Так что подобные марафоны нужны обязательно, чтобы молодые разработчики знали, что смогут реализовать свои смелые идеи, если они идут на развитие промышленности, экономики, региона в целом", - отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

На одной площадке собрались представители 17 компаний республики и более 200 студентов вузов и колледжей. Для участников были организованы мастер-классы по виртуальной и дополненной реальности, искусственному интеллекту, презентации студенческих стартапов и цифровых продуктов. Компании-работодатели представили свои организации, рассказали о доступных вакансиях и обсудили вопросы отечественного программного обеспечения.

"Марафон позволит повысить информированность разработчиков республики, количество и качество инновационных разработок в Башкортостане, развить компетенции начинающих стартап-команд и найти новые решения для действующих предприятий. При этом направления деятельности могут быть разными: мы приглашаем к участию предпринимателей и команды, заинтересованные в развитии проектов информационных, индустриальных, энергетических технологий, здоровья и медицины, сельского хозяйства и других сфер", - заявил директор Центра содействия инновациям в Республике Башкортостан Руслан Шаймухаметов.