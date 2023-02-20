В Башкирии дополнили «приватизационный список» на 2023 год

Правительство Башкирии своим постановлением дополнило перечень имущества, подлежащего приватизации в 2021-2023 годах. В него включено:

нефтекамское ГУП «Региональные электросети» со стоимостью основных средств более 1,73 млн руб.,

уфимское ГУП «Центр метрологических исследований «Урал-Гео» (стоимость активов определена в 40,85 млн руб.),

несколько гаражей в центре Учалов по ул. К. Маркса, один из них планируется продать с земельным участком под ним.

Все это имущество находится в 100-процентной собственности республики.

Как сообщал Башинформ, в 2022 году список также дополнялся. Также в прошлом году власти внесли изменения в закон о приватизации госимущества, разрешив заключать договоры купли-продажи с единственным участником аукциона. Ранее было необходимо участие как минимум двух претендентов. Причем договор будет заключаться по начальной цене (установленной независимым оценщиком по рыночной стоимости), тогда как прежде участники должны были повышать ставки по установленным «шагам» торгов.