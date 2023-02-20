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Сегодня, 15:51

Малому бизнесу предлагается для заготовки 11 лесных участков в Башкирии

Минлесхоз Башкирии объявил аукцион по продаже прав на договоры покупки леса для заготовки предприятиями малого бизнеса. Всего выставлено 11 лотов общим объемом заготовки 16 тыс. кубометров.

Основная часть предлагаемых участков располагается в Тирлянском лесничестве, их начальные цены - от 82 тыс. до 865 тыс. руб. в зависимости от площади участка и объема древесины.

Лоты в Абзелиловском лесничестве более скромные - 46-58 тыс. руб.

Самые дорогие лоты - в Дуванском лесничестве, здесь их цена около 1 млн руб. и более 1,5 млн руб. Торги назначены на 13 марта.

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