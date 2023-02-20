Глава Башкирии рассказал о предпринимателе, открывшем производство масла

В Стерлибашево по инициативе местного предпринимателя открылось новое производство. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

В 2021 году Ильвер Хабибуллин приобрел здание бывшего маслобойного цеха. Отремонтировал его и закупил оборудование, но на сырье собственных средств уже не хватало. В 2022 году Ильвер пришел на один из «Предпринимательских часов» в администрации района. Предпринимателю предложили поучаствовать в муниципальной программе по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Он получил субсидию на возмещение затрат на приобретение сырья.

Сегодня масло, которое производит его предприятие, востребовано у местных жителей. Следующий шаг – получить маркировку «Продукт Башкортостана», это позволит продукции попадать на прилавки магазинов уже по всей республике.



«Этот пример в очередной раз показывает, насколько эффективным инструментом оказался наш институт бизнес-шерифов и в целом – поддержка малого предпринимательства, которую мы оказываем бизнесу на разных уровнях. От консультаций и помощи в предоставлении участков и помещений до выделения субсидий и поиска новых рынков сбыта продукции – главное, заявить о своем намерении», - отметил Глава Башкирии и напомнил, что в каждом муниципалитете работают бизнес-шерифы, задача которых — помогать предпринимателям по всем вопросам. Их контакты — здесь.