В рамках программы «Соотечественники» в Башкирию прибыло 650 человек

В рамках программы «Соотечественники» за пять лет в Башкирию прибыло 650 человек. Об этом в ходе зонального семинара в Бирске, в котором приняли участие представители Бирского, Аскинского, Балтачевского, Бураевского, Караидельского и Мишкинского районов, сообщил первый заместитель министра семьи и труда республики Юрий Мельников. Он отметил рост количества участников программы «Соотечественники» в последние годы.

«Миграция является важным источником восполнения трудовых ресурсов региона. Одним из направлений восполнения дефицита квалифицированных специалистов является как раз программа „Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников“. И если в 2018 году в программе участвовало 53 человека, то в 2022 году — уже 318. Общее же количество участников программы с 2018 по 2022 год составило 650 человек», — рассказал Юрий Мельников.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минтруда, значительный вклад в программу вносят иностранные студенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Азербайджана и Туркменистана, которые учатся в Башкирии по востребованным в республике специальностям. Это подтверждает и данные управления по вопросам миграции МВД по РБ. Только в 2022 году на учет в нашем регионе встали 135 иностранных студентов вузов, 126 из которых являются студентами Башкирского государственного медицинского университета.

В рамках программы «Соотечественники» как самим участникам, так и членам их семей оказывается разностороння поддержка от государственных органов власти. Так, по линии министерства семьи и труда РБ на жилищное обустройство участнику программы выдается 35 тысяч рублей, еще по 23 тысячи рублей предусмотрено каждому члену семьи, на медицинское освидетельствование участникам программы выделяется 2,3 тысячи, на признание ученых степеней, ученых званий, образования и/или квалификаций, полученных в иностранном государстве, — 6,5 тысячи рублей. По линии министерства внутренних дел участникам программы «Соотечественники» компенсируются расходы на переезд.



Стоит также отметить, что в действующей программе сняты ограничения по сферам деятельности его участников. Если ранее в программе «Соотечественники» могли участвовать только специалисты в сфере здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, образования, сельского хозяйства и спорта, то теперь — специалисты абсолютно любого направления. Сняты также требования к трудовому стажу и опыту работы (ранее требовалось — не менее 1 года и 2 лет соответственно). В то же время в целях обеспечения притока профессиональных кадров приоритет отдается участникам, имеющим высшее образование или обучающимся в вузах республики.