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Сегодня, 11:34

На одном из популярных маршрутов Уфы подорожает проезд

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

С 15 марта изменится стоимость проезда в автобусах маршрута № 258 «Микрорайон «Серебряный ручей» – микрорайон «Яркий» – Уфимский ДОК». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии со ссылкой на перевозчика - компанию «Автомиг». 

Стоимость проезда составит 35 рублей за наличный и безналичный расчет.

Изменение стоимости проезда перевозчик связывает с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

Как сообщал накануне «Башинформу», изменился график движения пригородного автобуса № 112, который следует по маршруту  от торгового комплекса «Центральный» в Уфе до села Миловка. 

Так, самое раннее время отправки из столицы Башкирии теперь составляет 6.55, а предельный срок работы автобуса от остановки «Улица Харламова» Миловки — 20.14. Маршрут доступен как в будние, так и в выходные дни.

Автор:Галина Бахшиева
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