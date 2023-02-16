В Уфе составлен список дворов, которые отремонтируют в 2023 году по программе «Башкирские дворики»

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях полный список дворов, которые будут благоустроены в 2023 году.

«Начинаем работы уже в апреле. Учтем все пожелания жителей: озеленение, безопасность, комфортные зоны отдыха, - отметил Ратмир Мавлиев. - Всего в Уфе в этом году комплексно отремонтируем 17 дворовых территорий, объединяющих 60 МКД».

Напомним, что в адресный перечень включаются дворовые территории с максимальным износом асфальтобетонного покрытия и общим состоянием двора. При этом, безусловно, учитываются обращения и пожелания жителей.

В рамках программы выполняется ремонт асфальтового покрытия, замена бордюров, расширяются проезды и парковочные зоны, обновляются тротуары и пешеходные дорожки. Обустраиваются детские игровые и спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием, устанавливаются новые скамейки, урны, современные площадки для сбора мусора, дополнительные опоры уличного освещения и новые энергосберегающие светильники, система видеонаблюдения.

Кроме того, благодаря синхронизации графиков, параллельно проводится необходимый ремонт теплосетей на территории дворов. Управляющие компании, в свою очередь, ремонтируют входные группы подъездов и приводят в надлежащее состояние все постройки, расположенные во дворах.