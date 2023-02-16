В Стерлитамаке представители крупных промышленных предприятий обсудили вопросы экологии

Основными темами встречи глав предприятий города, представителей муниципалитета и бюджетных организаций Стерлитамака стали проблемы экологии и пути их решения, а также вопросы оказания гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям.
По словам гендиректора АО «Башкирская содовая компания», Председателя Совета директоров предприятий Стерлитамака Эдуарда Давыдова вопросы экологической ситуации в городе необходимо решать коллективно, с представителями всего химпрома южного куста республики.
Также глава Совета директоров заявил, что в ближайшее время БСК планирует взять на себя базовые расходы деятельности открытого Центра поддержки участников СВО и их семей.
По решению Совета директоров будет создан и единый фонд материальной поддержки семей участников СВО. Финансирование последнего будет осуществляться силами бизнес-сообщества города.
Очередное заседание Совета назначено на апрель текущего года.