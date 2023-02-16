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Вчера, 17:11

В Стерлитамаке представители крупных промышленных предприятий обсудили вопросы экологии

Под председательством главы БСК Эдуарда Давыдова представители Совета директоров предприятий города обсудили ряд актуальных для Стерлитамака вопросов.

Партнерский материал

Основными темами встречи глав предприятий города, представителей муниципалитета и бюджетных организаций Стерлитамака стали проблемы экологии и пути их решения, а также вопросы оказания гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям.

По словам гендиректора АО «Башкирская содовая компания», Председателя Совета директоров предприятий Стерлитамака Эдуарда Давыдова вопросы экологической ситуации в городе необходимо решать коллективно, с представителями всего химпрома южного куста республики.

– Я предлагаю в ближайшие месяцы организовать крупную встречу с представителями компаний химической отрасли, власти и науки. Необходимо четко знать, какие экологические мероприятия и проекты реализует каждое предприятие. И уже коллективно решать проблемы,
комментирует генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

Также глава Совета директоров заявил, что в ближайшее время БСК планирует взять на себя базовые расходы деятельности открытого Центра поддержки участников СВО и их семей.

По решению Совета директоров будет создан и единый фонд материальной поддержки семей участников СВО. Финансирование последнего будет осуществляться силами бизнес-сообщества города.

Очередное заседание Совета назначено на апрель текущего года. 

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