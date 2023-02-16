В Башкирии пройдут весенние проверки общедомового имущества многоквартирных домов

Согласно законодательству, в обязанности управляющей жилищной организации входит проведение весеннего и осеннего осмотров общедомового имущества многоквартирных домов.

Как сообщает минЖКХ РБ, в процессе контроля проверяется состояние инженерных систем и коммуникаций, составляется план предупредительного ремонта.

К общедомовому имуществу относятся, в том числе, стояки систем холодного и горячего водоснабжения, канализации. Для их проверки сотрудникам необходим доступ в индивидуальные помещения собственников (квартиры, нежилые помещения).

Управляющая организация уведомляет собственников о дате и времени осмотра путём размещения уведомлений на досках объявлений. Дополнительно загружается информация в системе ГИС ЖКХ.

Специалисты должны иметь при себе удостоверение компании, в достоверности которого можно убедиться, связавшись с офисом или диспетчерской службой.

При этом необходимо всегда проявлять бдительность, так как участились случаи проникновения в квартиру и навязывания необязательных услуг посторонними лицами, прикрывающимися управляющими или иными организациями, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана.