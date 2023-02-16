билайн улучшил качество голосовой связи в Башкирии

В 2022-м году для ускорения интернета компания продолжила глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м году, и провела рефарминг в 32 регионах страны. После завершения работ в Башкирии увеличился используемый частотный диапазон в сети 4G.

Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования интернета. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы».

Благодаря выполненным работам скорость мобильного интернета в республике в ноябре 2022 года выросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом. В результате – страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

Между тем, оператор отмечает, что в 2022 году клиенты использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% – слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежности сети оператор запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на территории Башкирии. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена еще в 41 регионе страны.

Широкое распространение получил сервис VoLTE (Voice over LTE) – голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. билайн запустил эту технологию в 44 регионах. В Башкирии она работает с весны прошлого года.

Кроме этого, компания продолжала точечно увеличивать покрытие и емкость сети. Например, осенью 2022 года технические специалисты оператора модернизировали сетевую инфраструктуру в шести наиболее крупных городах республики – Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак. В общей сложности они провели замену оборудования на современное почти на 50 базовых станциях, среди которых – станции, обслуживающие социальные объекты, образовательные учреждения и общегородские пространства.