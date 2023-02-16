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Вчера, 15:41

Башкирия вошла в Топ-5 регионов по закупкам сельхозтехники

правительство Башкирии
Фото:правительство Башкирии

Башкирия заняла 4-ю строчку рейтинга 10 лучших регионов страны по числу приобретенной сельскохозяйственной техники к посевной кампании 2023 года, сообщает правительство республики со ссылкой на данные по поставкам Росагролизинга.

Отмечается, что аграрии Башкирии закупили 506 единиц спецтехники на 2,7 млрд рублей, причем этот показатель превысил результаты прошлого года в два раза.

«Уже не в первый раз Башкортостан среди лучших регионов по приобретению техники в „Росагролизинге“. Наши аграрии активно пользуются программами компании, всего за 2022 год они приобрели 650 единиц техники в лизинг на 3,7 млрд рублей. Льготные программы компании — это хороший инструмент обновления технического парка сельхозпредприятий. Они позволяют хорошо вооружиться техникой и оборудованием накануне посевной кампании при минимальных единовременных затратах», — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Как добавили в правительстве региона, работникам АПК республики доступна возможность возмещения до половины затрат на лизинговую технику после ее полного выкупа в рамках республиканской программы модернизации технического парка. Также субсидии распространяются на затраты по авансовым платежам.

Ранее «Башинформ» писал, что аграрии Башкирии начали подготовку к новому полевому сезону. Специалисты готовят семена, ГСМ, запасаются минудобрениями и завершают ремонт техники.

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