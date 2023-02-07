Фермеры Башкирии начали подготовку к новому полевому сезону

Напомним, в 2022 году сельхозпредприятия и фермеры республики приобрели 3 223 единицы сельскохозяйственной техники общей стоимостью 12,8 млрд рублей. Среди них: 161 зерноуборочный и 38 самоходных кормоуборочных комбайнов, 57 самоходных опрыскивателей, 830 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, но больше всего – тракторов – 430 единиц.
Как рассказали в компании Ростсельмаш – производителе сельскохозяйственной техники, трактор Ростсельмаш 2375 - одна из популярных моделей среди фермеров Башкирии.
Трактор Ростсельмаш 2375 – мощный полноприводный сельскохозяйственный колесный трактор. Он относится к пятому тяговому классу, рассчитан для сложных условий и больших объемов работ на полях площадью 1500 га пашни и выше. Высокая мощность 380 л.с. позволяет за сезон обработать более 3000 га.
По словам главного инженера сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе» Александра Мудрого, с такой техникой можно легко готовиться к новой весенней кампании:
Тракторы Ростсельмаш 2375 используются в разных агроклиматических условиях России и стран СНГ. Они демонстрируют высокую надежность, отличные показатели по производительности и расходу топлива. Как результат - победы в конкурсе «100 лучших товаров России» (2017 и 2021 гг.) и положительная динамика продаж, отмечает производитель сельхозтехники Ростсельмаш: