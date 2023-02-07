Фермеры Башкирии начали подготовку к новому полевому сезону

«Трактор Ростсельмаш 2375 в работе у нас уже два года, причем круглогодично: с ранней весны – на закрытии влаги, весной – культивация, летом – дисковка, осенью – пахота. При этом, учитывая такое интенсивное использование, без единого ремонта. Сервисная служба за это время приезжала только на необходимое техобслуживание. Техника комфортная, производительная: чтобы обработать наши 1700 гектаров, раньше использовали 3 трактора, а трактор Ростсельмаш 2375 легко справляется в одиночку. Это сильно облегчает работу»,

говорит Азат Канзафаров, главный инженер КФХ Канзафаров С.Ф., Буздякский район.