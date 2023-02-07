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Фермеры Башкирии начали подготовку к новому полевому сезону

Аграрии Башкирии начали подготовку к новому полевому сезону. Специалисты готовят семена, ГСМ, запасаются минудобрениями и завершают ремонт техники, сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Напомним, в 2022 году сельхозпредприятия и фермеры республики приобрели 3 223 единицы сельскохозяйственной техники общей стоимостью 12,8 млрд рублей. Среди них: 161 зерноуборочный и 38 самоходных кормоуборочных комбайнов, 57 самоходных опрыскивателей, 830 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, но больше всего – тракторов – 430 единиц.

– Это хорошие объемы для текущего непростого года. Радует, что обновление технического парка продолжилось несмотря ни на что, и мы можем уверенно готовиться к следующему сезону. Рекордный урожай в 2022 году аграрии региона вырастили в том числе и благодаря соблюдению всех агротехнологических сроков при возделывании сельхозкультур, а это невозможно без современной техники,
отметил Ильшат Фазрахманов.

Как рассказали в компании Ростсельмаш – производителе сельскохозяйственной техники, трактор Ростсельмаш 2375 - одна из популярных моделей среди фермеров Башкирии.

«Трактор Ростсельмаш 2375 в работе у нас уже два года, причем круглогодично: с ранней весны – на закрытии влаги, весной – культивация, летом – дисковка, осенью – пахота. При этом, учитывая такое интенсивное использование, без единого ремонта. Сервисная служба за это время приезжала только на необходимое техобслуживание. Техника комфортная, производительная: чтобы обработать наши 1700 гектаров, раньше использовали 3 трактора, а трактор Ростсельмаш 2375 легко справляется в одиночку. Это сильно облегчает работу»,
говорит Азат Канзафаров, главный инженер КФХ Канзафаров С.Ф., Буздякский район.

Трактор Ростсельмаш 2375 – мощный полноприводный сельскохозяйственный колесный трактор. Он относится к пятому тяговому классу, рассчитан для сложных условий и больших объемов работ на полях площадью 1500 га пашни и выше. Высокая мощность 380 л.с. позволяет за сезон обработать более 3000 га.

«В 2022 году мы выпустили пятитысячный трактор Ростсельмаш 2375 – модель, которую Ростсельмаш поставил на производство в 2016 году. Для развития тракторного производства, предприятие освоило новые высокотехнологичные компетенции, такие как выпуск деталей балки моста и трансмиссий. В августе 2020 года с конвейера сошли первые тракторы Ростсельмаш 2375 в комплектации с коробками переключения передач собственного изготовления»,
прокомментировали в пресс-службе Ростсельмаш.

По словам главного инженера сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе» Александра Мудрого, с такой техникой можно легко готовиться к новой весенней кампании:

«За пять лет использования ни один трактор Ростсельмаш 2375 из нашего автопарка по-крупному не ремонтировали. Как результат – простоя нет, всё обрабатываем и убираем вовремя. Топлива уходит меньше, трактор расходует всего 14 литров. Сервисное обслуживание оперативно, по звонку. В весеннюю кампанию с такой техникой входим уверенно».

Тракторы Ростсельмаш 2375 используются в разных агроклиматических условиях России и стран СНГ. Они демонстрируют высокую надежность, отличные показатели по производительности и расходу топлива. Как результат - победы в конкурсе «100 лучших товаров России» (2017 и 2021 гг.) и положительная динамика продаж, отмечает производитель сельхозтехники Ростсельмаш:

«Среднегодовой выпуск машин данной модели за шесть лет вырос более чем в три раза. На сегодняшний день модель трактора Ростсельмаш 2375 является наиболее популярной у российских потребителей».
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