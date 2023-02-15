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Сегодня, 23:00

В пяти районах Башкирии суточный надой превысил 100 тонн

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

К середине февраля хозяйства пяти районов доят более 100 тонн товарного молока за сутки, сообщили в минсельхозе Башкирии.

В Чекмагушевском районе — многолетнем непревзойденном лидере по производству молока, уже с января ежесуточно производят более 200 тонн молока.

Далее в ТОП-5 расположились Илишевский (132 тонны), Аургазинский (128 тонн), Стерлитамакский (113 тонн) и Дюртлинский (112 тонн) районы.

Совокупно они произвели с начала года более 29,5 тыс. тонн молока, что составляет треть всего объема в регионе.

Всего в республике за 1,5 месяца произведено 89,7 тыс. тонн товарного молока - на 4,3 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

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