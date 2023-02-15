Глава Башкирии посетил стройплощадку молочной фермы на 1200 коров агрофирмы «Иртюбяк»

15 февраля в Кугарчинском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил площадку строительства животноводческой фермы на 1200 коров чёрно-пёстрой породы рядом с деревней Ялчино. Проект стоимостью 1,6 млрд рублей реализует агрофирма «Иртюбяк». В апреле 2021 года инициативу одобрили на «Инвестчасе».

Директор сельхозпредприятия Олег Николаев рассказал, что на территории будущего комплекса провели необходимые изыскания, подготовили проектную документацию и выполняют заливку фундамента.

Ферма будет включать два коровника на 600 голов каждый, телятник, доильный зал и комбикормовый завод. Технологическое оборудование поставит и смонтирует белорусский подрядчик. На предприятии будут трудиться около 20 человек.

Олег Николаев сообщил, что в перспективе поголовье фермы можно будет увеличить до 1800 коров, что позволит производить до 50 тонн молока в сутки. Глава Башкортостана пригласил ещё раз рассмотреть проект на «Инвестчасе», обсудить планы развития и меры господдержки.

– Во время визита в Беларусь мы изучили возможности наших партнёров. У них хорошие компетенции в сельском хозяйстве, в том числе производстве доильного оборудования, – отметил Радий Хабиров. – Дополнительно здесь рассматривают возможность заёмного финансирования со стороны белорусского банка. Если мы сможем объединить все эти факторы, получится успешный проект.