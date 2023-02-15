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Сегодня, 11:48

Формат готовой отделки приходит на вторичку вслед за первичным рынком

Об этом структура федерального девелопера «Самолет» объявила на форуме 4Rooms.

В Москве состоялся ежегодный стратегический форум директоров агентств недвижимости 4Rooms. Одно из наиболее масштабных профессиональных событий отрасли, организатором которого стал «Самолет Плюс», в этом году объединило более 700 участников со всей России.

Управляющий партнер сети «Самолет Плюс», Дмитрий Волков, отметил в своем выступлении, что на первичном рынке группа «Самолет» уже реализует 95% квартир в своих объектах с меблировкой кухни, а около 30% клиентов приобретает также мебельные сеты - теперь эта практика будет распространена и на вторичный рынок.

Особое внимание спикеры уделили понятию «сценарий жизни» как основе стратегии компании. По словам Антона Елистратова, генерального директора группы «Самолет», «всё должно крутиться не вокруг ипотеки, а вокруг качества жизни. Цель – перейти из застройщика в технологическую компанию, которая предлагает покупателям сценарии жизни».

На форуме также анонсировали новые пакеты услуг, которые, как говорят в компании, позволят приблизить стандарты первичного рынка жилья к вторичному.

«Мы переосмысляем рынок недвижимости. Наша бизнес-модель будет строиться на работе от клиента - мы первыми на вторичном рынке предложим покупателям не квадратные метры, а сценарии жизни. Наша цифровая платформа - это мощная экосистема сервисов для партнеров и клиентов, которая позволяет первыми на рынке предлагать не только недвижимость, но целый спектр дополнительных услуг от ремонта и меблировки до снижения ставки ипотечного кредита на вторичке. И мы уже запускаем пилотные проекты по этим направлениям»,
сказал Александр Попов, генеральный директор Самолет Плюс.

О базовых подходах к построению бизнеса, работе HR и результатах первого года работы проекта, рассказали топ-менеджеры «Самолет Плюс». Так, Рим Хасанов поделился планами по дальнейшему развитию бренда. Напомним, созданная Хасановым федеральная сеть агентств недвижимости «Перспектива24» вошла в состав «Самолет Плюс» в конце 2021 года.

«С 11 февраля мы завершаем переход на единый бренд «Самолет Плюс» и до 1 апреля завершим переоформление всех офисов под единый визуальный стандарт. В наших планах уже в этом году достичь цифры в 1200 офисов по всей стране»,
рассказал Рим Хасанов, управляющий партнер компании.

Прогнозы и тренды рынка недвижимости в 2023 году представил Евгений Дячкин, вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

По словам спикеров, несмотря на колебания спроса и предложения, вызванных событийными и экономическими факторами прошлого года, отрасль сумела выйти в умеренный фон к началу нового периода. Кроме того, HR-аналитики отметили рост интереса к профессии риелтора, тренд на которую проявляется, как правило, в кризисные периоды.

Красной нитью 4Rooms проходила тема неопределенности новой экономической реальности, в условиях которой нужно продолжать вести бизнес, прокладывать новые маршруты и разрабатывать стратегии.

На этом фоне особенно актуальной стала финальная лекция первого дня форума от Радислава Гандапаса. Один из самых известных в России специалистов по лидерству поделился с участниками технологиями принятия решений в сложных ситуациях.

Завершал деловую программу двухдневного форума Андрей Курпатов - знаменитый психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Спикер рассказал о психологии бизнеса и современных технологиях мышления, с помощью которых можно решать задачи более эффективно и легче достигать целей.

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