Формат готовой отделки приходит на вторичку вслед за первичным рынком

Прогнозы и тренды рынка недвижимости в 2023 году представил Евгений Дячкин, вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

По словам спикеров, несмотря на колебания спроса и предложения, вызванных событийными и экономическими факторами прошлого года, отрасль сумела выйти в умеренный фон к началу нового периода. Кроме того, HR-аналитики отметили рост интереса к профессии риелтора, тренд на которую проявляется, как правило, в кризисные периоды.

Красной нитью 4Rooms проходила тема неопределенности новой экономической реальности, в условиях которой нужно продолжать вести бизнес, прокладывать новые маршруты и разрабатывать стратегии.

На этом фоне особенно актуальной стала финальная лекция первого дня форума от Радислава Гандапаса. Один из самых известных в России специалистов по лидерству поделился с участниками технологиями принятия решений в сложных ситуациях.

Завершал деловую программу двухдневного форума Андрей Курпатов - знаменитый психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Спикер рассказал о психологии бизнеса и современных технологиях мышления, с помощью которых можно решать задачи более эффективно и легче достигать целей.