Формат готовой отделки приходит на вторичку вслед за первичным рынком

В Москве состоялся ежегодный стратегический форум директоров агентств недвижимости 4Rooms. Одно из наиболее масштабных профессиональных событий отрасли, организатором которого стал «Самолет Плюс», в этом году объединило более 700 участников со всей России.
Управляющий партнер сети «Самолет Плюс», Дмитрий Волков, отметил в своем выступлении, что на первичном рынке группа «Самолет» уже реализует 95% квартир в своих объектах с меблировкой кухни, а около 30% клиентов приобретает также мебельные сеты - теперь эта практика будет распространена и на вторичный рынок.
Особое внимание спикеры уделили понятию «сценарий жизни» как основе стратегии компании. По словам Антона Елистратова, генерального директора группы «Самолет», «всё должно крутиться не вокруг ипотеки, а вокруг качества жизни. Цель – перейти из застройщика в технологическую компанию, которая предлагает покупателям сценарии жизни».
На форуме также анонсировали новые пакеты услуг, которые, как говорят в компании, позволят приблизить стандарты первичного рынка жилья к вторичному.
О базовых подходах к построению бизнеса, работе HR и результатах первого года работы проекта, рассказали топ-менеджеры «Самолет Плюс». Так, Рим Хасанов поделился планами по дальнейшему развитию бренда. Напомним, созданная Хасановым федеральная сеть агентств недвижимости «Перспектива24» вошла в состав «Самолет Плюс» в конце 2021 года.
Прогнозы и тренды рынка недвижимости в 2023 году представил Евгений Дячкин, вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.
По словам спикеров, несмотря на колебания спроса и предложения, вызванных событийными и экономическими факторами прошлого года, отрасль сумела выйти в умеренный фон к началу нового периода. Кроме того, HR-аналитики отметили рост интереса к профессии риелтора, тренд на которую проявляется, как правило, в кризисные периоды.
Красной нитью 4Rooms проходила тема неопределенности новой экономической реальности, в условиях которой нужно продолжать вести бизнес, прокладывать новые маршруты и разрабатывать стратегии.
На этом фоне особенно актуальной стала финальная лекция первого дня форума от Радислава Гандапаса. Один из самых известных в России специалистов по лидерству поделился с участниками технологиями принятия решений в сложных ситуациях.
Завершал деловую программу двухдневного форума Андрей Курпатов - знаменитый психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Спикер рассказал о психологии бизнеса и современных технологиях мышления, с помощью которых можно решать задачи более эффективно и легче достигать целей.