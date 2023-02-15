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Сегодня, 19:42

Больше всего новых участков под строительство выявлено в Уфимском районе

Уфимский район стал лидером среди муниципалитетов по числу земельных участков, пригодных для застройки — на начало 2023 года в пригороде имеется 219 участков общей площадью 67,3 га.

Это 42% от всех выявленных участков. В Уфе найдено только 14 мест под застройку. Всего под эти цели определено 529 участков (пл. 1826 га) в 21 муниципалитете.

Например, в Октябрьском — 93 участка, в Сибае — 67, в Благовещенске — 64, в Давлеканово — 19, в Салавате — 15, в Уфе — 14.

По площади выявленных участков лидируют малонаселенные Янаул (3 — общей площадью  157,5 га) и Баймак (2 — общей площадью 152,4 га).

Согласно поставленным целям, к концу 2023 года площадь выявленных земель под застройку в регионе должна увеличиться в 2,5 раза и составить 3,3 тыс. га, сообщили в Росреестре.

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