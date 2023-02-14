В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта

Прокуратура Гафурийского района проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2022 года председатель СППК «Гафурийский» подала в министерство сельского хозяйства РБ заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат. Также руководитель предприятия представила документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении сельхозпродукции у населения на общую сумму почти 1,2 млн рублей.

На их основании кооперативу субсидирована сумма в размере 117 тысяч рублей, чем причинен ущерб профильному министерству. Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».