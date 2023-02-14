В Башкирии почти 6 800 переселенцев из аварийных домов получили новое жилье

В Башкирии с 2019 по 2022 год почти 6 800 переселенцев из аварийных домов получили новое жилье. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«В этом году мы завершаем расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. За четыре года (с 2019 по 2022 годы) республика переселила из аварийных домов почти 6 800 человек (это 84 тысячи кв. м). Осталось построить под эти цели 10 тысяч кв. м жилья. Хотя адресная программа действует до конца 2023 года, работы планируем закончить намного раньше — до 1 июня», — написал Андрей Назаров.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что следующая задача — получить федеральное финансирование на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 до 1 января 2022 года. Таких домов в республике почти 600. Заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ от региона будет подана после завершения текущей программы.

В Уфе переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, уже ведется, добавил Андрей Назаров. С 2021 года расселено более 2 500 человек из 890 помещений площадью 31 тысяча кв. м. Главам муниципалитетов поручено держать данный вопрос на особом контроле.