В башкирском Белорецке появился тринадцатый резидент ТОСЭР

В Белорецке ООО «Прайм» станет тринадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Компания будет производить крепеж, саморезы, мебельные метизы и гвозди.

Как сообщил глава районной администрации Андрей Иванюта, новый член ТОСЭР вложит порядка пяти миллионов рублей в приобретение линии по обработке металла. Планируемая годовая мощность производства – 468 тонн продукции. Реализовывать ее будут через интернет-сайт компании, на торговых интернет-площадках и в строительных магазинах. Запуск производства позволит создать десять новых рабочих мест.

Белорецк является территорией опережающего социально-экономического развития с 2019 года. Резиденты получают определенные налоговые льготы и административные преимущества. В свою очередь, компании обязаны вкладывать средства в производство и создавать новые рабочие места для местных жителей.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в Благовещенске новым участником ТОСЭР станет производитель косметики на основе кобыльего молока.