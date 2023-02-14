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Сегодня, 07:43

В Башкирии начнут производить косметику на основе кобыльего молока

Олег Голов/vk.com
Фото:Олег Голов/vk.com

В республике запустят производство косметики на основе кобыльего молока. Минэкономразвития России включило ООО «Благзавод» в реестр резидентов территории опережающего развития «Благовещенск». Компания станет 35 членом ТОСЭР.

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации Благовещенского района Олега Голова, объем вложений в реализацию проекта составит порядка 3 млн рублей. Деньги направят на приобретение производственного помещения и технологического оборудования. Запуск производства позволит создать десять новых рабочих мест. Владельцы компании планируют выпускать порядка 6500 товаров в год. Их будут реализовывать через торговые сети, а также на выставках и ярмарках.

Отмечается, что в продукции помимо кобыльего молока будут использоваться натуральные растительные и животные компоненты.

Автор:Ляйсан Закирова
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